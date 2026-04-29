Минобороны России отчиталось о контроле над Новодмитровкой Сумской области

Российская армия взяла под контроль Новодмитровку Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике 10 бригад и 2 штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 6 бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Червоное, Толстодубово, Мирлоги, Новая Сечь, Храповщина и Мироновка Сумской области, Терновая, Бугаевка, Старица, Польная и Караичное Харковской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 170 военнослужащих, 3 автомобиля, боевую бронемашину и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены шесть складов материальных средств.

Днем ранее ведомство отчиталось о контроле над селом Землянки в Харьковской области. Кроме того, 27 апреля сообщалось, что российские войска заняли Таратутино Сумской области.