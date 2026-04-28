12:15, 28 апреля 2026Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о контроле над селом Землянки в Харьковской области
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Землянки в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сосновый Бор, Липцы, Красный Яр и Варваровка Харьковской области, а также Мирополье и Корчаковка Сумской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Севера» более 150 военнослужащих и автомобиль. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Днем ранее ведомство отчиталось о контроле над селом Таратутино Сумской области. Кроме того, 21 апреля сообщалось, что российские войска заняли Гришино в Донецкой народной республике.

