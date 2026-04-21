Минобороны: Российские военные взяли под контроль Гришино в ДНР

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине — Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Центр». Им удалось нанести поражение двум механизированным, одной аэромобильной, одной егерской бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде морской пехоты и двум бригадам нацгвардии в районах двух населенных пунктов Днепропетровской области и шести в ДНР.

При ведении боев за населенный пункт потери украинских вооруженных формирований превысили 340 военнослужащих. Также ВСУ потеряли боевую бронированную машину, пикап и орудие полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские военные заняли поселок Ветеринарное в Харьковской области, где бои вела группировка войск «Север». На этом направлении противник лишился больше 190 бойцов.

