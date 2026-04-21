Минобороны: ВС России взяли поселок Ветеринарное в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке Ветеринарное в Харьковской области, где бои вела группировка войск «Север». Помимо того, российским бойцам за сутки удалось нанести поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двум бригадам теробороны.

Противник лишился больше 190 бойцов, бронетранспортера, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, склада с боеприпасами, а также 13 автомобилей и 14 складов с материальными средствами, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС России находятся в 12 километрах от окраин Славянска и в 7 километрах от окраин Краматорска, населенных пунктов, которые называют последним рубежом обороны украинских войск в Донбассе.