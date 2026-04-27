Минобороны России заявило о контроле над селом Таратутино Сумской области

Российская армия взяла под контроль Таратутино Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Мирополье, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области, а также Польная, Землянки, Украинское, Красный Яр и Варваровка Харьковской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности Севера 165 военнослужащих, 4 автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены восемь складов материальных средств.