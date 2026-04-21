«Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

Герасимов заявил, что вся территория ЛНР находится под контролем ВС России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями «Южной» группировки войск. В ходе работы на пункте управления общевойскового объединения глава Генштаба рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

ВС России освободили ЛНР и приблизились к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

В течение марта-апреля ВС РФ освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. При этом с начала 2026 года Российской армией было освобождено более 1700 квадратных километров и 80 населенных пунктов. По данным Генштаба, российские военные полностью взяли под контроль территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).

В то же время «Южная» группировка войск наступает в направлении Славянска и Краматорска, которые называют последним рубежом обороны украинских войск в Донбассе. Передовые подразделения находятся на удалении около 12 и 7 километров от восточных окраин этих городов соответственно. Также идут бои в пригородах Константиновки.

Наша армия движется в направлении Славянска. Недалек тот день, когда мы освободим и Славянск, и Краматорск — все это Донецкая земля Валерий Герасимов глава Генштаба ВС России

Герасимов заявил о наступлении на всех направлениях

В настоящее время армия России ведет наступление на всех направлениях в зоне СВО, сообщил Герасимов. Так, военные «Севера» продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины. В апреле под контроль группировки перешли Волчанские Хутора и Зыбино.

Бойцы группировки войск «Запад», в свою очередь, ликвидировали окруженного противника на восточном берегу реки Оскол и сейчас ведут уличные бои по уничтожению формирований ВСУ в населенных пунктах Боровая, Святогорск, Студенок и Старый Караван. При этом наиболее активные боевые действия в зоне ответственности группировки идут на краснолиманском направлении — штурмовики освобождают Красный Лиман. По словам главы Генштаба, сейчас под контролем ВС РФ находится около 70 процентов города.

Группировка войск «Центр» в это время увеличила зону контроля и продвигается в направлении Доброполья. Под контроль были взяты населенные пункты Гришино и Павловка и более 75 процентов Новопавловки. Также военные продолжают создание полосы безопасности в Днепропетровской области.

Войска группировки войск «Восток» активно продвигаются в восточной части Запорожской области и продолжают расширять полосу безопасности в южной части Днепропетровской области. Уточняется, что активные наступательные действия ведутся западнее Гуляй-Поля.

Соединения группировки войск «Днепр» наступают в направлении Запорожья. Российские войска на этом направлении освободили населенный пункт Веселянка и ведут уличные бои в Орехове и Запорожце.

ВСУ пытались остановить российское наступление

Глава Генштаба также сообщил, что украинские военные пытались остановить продвижение Российской армии. Однако эти попытки обернулись для ВСУ огромными потерями.

Подразделения ВСУ, пытаясь остановить наше наступление, в феврале-марте провели силами подразделений штурмовых войск более 170 безуспешных контратак Валерий Герасимов глава Генштаба ВС России

В результате украинские военные потеряли более трех тысяч человек личного состава и свыше 160 единиц техники, уточнил Герасимов.

Пытаясь скрыть свой провал, командование ВСУ начало информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 квадратных километров территории, сообщили в Генштабе.