08:30, 21 апреля 2026Россия

В Генштабе заявили о полном взятии под контроль ЛНР

Марина Совина (ночной редактор)

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов заявил, что российские военные полностью взяли под контроль территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом он сообщил в Max.

Герасимов выступил на пункте управления общевойскового объединения российской «Южной» группировки войск и подтвердил взятие под контроль ЛНР. Он подчеркнул, что на данный момент наступление Объединенной группировки войск наблюдается по всем направлениям.

Ранее глава Генштаба заявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе. В частности, ВС РФ находятся в 12 километрах от окраин Славянска и в семи километрах от окраин Краматорска.

