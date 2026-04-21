В Генштабе заявили о полном взятии под контроль ЛНР

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил о полном освобождении ЛНР

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов заявил, что российские военные полностью взяли под контроль территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом он сообщил в Max.

Герасимов выступил на пункте управления общевойскового объединения российской «Южной» группировки войск и подтвердил взятие под контроль ЛНР. Он подчеркнул, что на данный момент наступление Объединенной группировки войск наблюдается по всем направлениям.

Ранее глава Генштаба заявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе. В частности, ВС РФ находятся в 12 километрах от окраин Славянска и в семи километрах от окраин Краматорска.