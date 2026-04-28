Минобороны: Российские военные заняли населенный пункт Ильиновка в ДНР

Российские военные заняли еще один населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет об Ильиновке в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Министерстве обороны.

Бои за село вели военнослужащие подразделения «Южной» группировки войск. Им также удалось продвинуться в пяти населенных пунктах республики — Константиновки, Николаевки, Артема, Краматорска и Рай-Александровки.

Во время боев за Ильиновку противник потерял более 130 солдат, а также две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 13 автомобилей. Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов, восемь складов материальных средств и горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и одной бригады теробороны», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Землянки в Харьковской области. На этом направлении противник потерял более 150 военнослужащих.