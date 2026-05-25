Воспитатели российского детсада отказались давать показания об уколах детям

Воспитатели из Тывы, где у детей нашли следы от уколов, отказались от показаний

Воспитатели элитного детского сада в Кызыле, в котором родители жаловались на уколы их детям, не будут давать показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета России по Тыве.

Как уточнили следователи, обе женщины сами отказались от дачи показаний.

О странных следах от уколов на телах четырехлетних воспитанников детского сада «Страна детства» стало известно 22 мая. Позже выяснилось, что уколами шприцев сотрудники наказывали тех, кто медленно ел и плохо себя вел. Одна из воспитательниц сначала все отрицала, а после обвинила в травмах самих дошкольников.

По факту инцидента проведена прокурорская проверка. Две сотрудницы уволены. Возбуждено два уголовных дела по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

