Назван срок службы экрана смартфона

BGR: OLED-экрана должно хватить на полный срок службы смартфона

Журналисты издания BGR выяснили, нужно ли менять OLED-дисплей смартфона из-за выгорания. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы заметили, что большая часть смартфонов на рынке имеет OLED-дисплей вместо IPS-матрицы. По словам специалистов, многие пользователи до сих пор сомневаются в качестве таких экранов, так как они подвержены выгоранию. Журналисты успокоили их, объяснив, что OLED-экран обычного смартфона, скорее всего, проработает полный срок службы устройства.

Они сослались на оценки различных производителей телефонов, которые заявили, что в среднем OLED-панель может проработать без повреждений 36 тысяч часов. Этот ресурс означает, что экрана должно хватить на 11 лет. Это значительно больше срока жизни большинства смартфонов. Авторы BGR назвали изменения качества дисплея в течение этого срока несущественным.

При этом в Apple признают, что OLED-панели могут со временем меняться или выгорать, но большинство пользователей не заметит эти небольшие недостатки. Специалисты заявили, что выгорание, которому подвержены мониторы или телевизоры с OLED, не грозит дисплею смартфона, так как он обычно не используется в течение многих часов подряд.

Также журналисты сослались на исследование, опубликованное в журнале Journal of Cleaner Production в 2021 году. Согласно отчету, выгорание OLED-матрицы не является частой причиной для ремонта смартфона. Так, устройства значительно чаще ломаются из-за контакта с водой или падения на жесткий пол.

