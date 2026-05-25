09:02, 25 мая 2026

Россиянин поплыл с Камчатки на Чукотку на каяке и показал на видео удивительные виды

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Россиянин Иван Клочков вместе со своим отцом отправились с Камчатки на Чукотку на каяках. Мужчина записал на видео некоторые фрагменты своего путешествия и поделился удивительными видами страны в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Путешественник рассказал, что с отцом они прошли 627 километров за 21 день, после чего молодой мужчина решил продолжить путь один. За это время они увидели более 150 медведей, росомах, лосей и волков.

«Холодно, много снега, большие волны. Проводили в лодках по 10-13 часов», — поделился Клочков.

В общей сложности ему предстоит преодолеть путь в 4 тысячи километров. Сделать это он планирует за четыре месяца.

«В этом ролике больше жизни, чем во многих фильмах», «Ты крут, чувак, спасибо тебе за видео», «Это кажется нереальным, практически невозможным. Но человек каждый раз раздвигает границы и показывает, что их нет», «Какая у нас красивущая страна!» — восхитились в комментариях юзеры.

Ранее сообщалось, что россиянин Никита Кузнецов, ранее пешком преодолевший расстояние от Казани до Иерусалима, вновь отправился в пешее путешествие. На этот раз конечной точкой его пути станет Алматы, Казахстан.

