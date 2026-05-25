Путешествия
09:01, 25 мая 2026

Туристы описали отдых в Египте словами «вокруг туалета валялись фекалии»

The Sun: Семья прилетела на отдых в Египет и попала во все еще строящийся отель
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

Туристы описали отдых в отеле Египта словами «вокруг туалета валялись фекалии». Об этом пишет издание The Sun.

Скотт Эдвард прилетел на отдых 16 января 2026 года вместе с женой Кэти и двумя детьми — Фредди и Александрой. Их путь занял 18 часов из-за задержек и пересадок, а по приезде семья обнаружила, что попала во все еще строящийся отель. Они все же решили заселиться в номер, но обнаружили, что он не убран и не оснащен wifi.

«Комнаты были грязными, вокруг туалета была моча и валялись фекалии», — вспоминает Эдвард. Он добавил, что кондиционер был полон плесени, из-за чего у членов его семьи начался сильный кашель. Также он рассказал, что со стен падала штукатурка. Известно, что семья заболела и всю поездку не отходила от кровати.

Ранее россиянка описала отель Египта за 200 тысяч рублей в неделю фразой «интерьер потертый». Ей также не понравились еда в ресторане при гостинице.

