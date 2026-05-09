Россиянка описала отель Египта за 200 тысяч рублей в неделю фразой «интерьер потертый»

Российская туристка отдохнула в модном отеле Египта за 237 тысяч рублей в неделю и рассказала о его недостатках. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания Ольга разместилась в пятизвездочном SUNRISE Tucana, работающем по системе «ультра все включено». Она призналась, что первое впечатление об отеле было приятное — вместо пластиковых браслетов гостям выдавали стильные кожаные ремешки, а при заезде угощали смузи с манго и клубникой и просекко.

«Интерьер приятный, эстетичный, но немного потертый. Возможно, я слишком идеализировала по фото (снимки не передают мелочей)», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Ей также не понравились еда в греческом ресторане отеля, которая была жирной, с обилием майонеза и пережаренным сухим мясом, и настойчивое давление со стороны персонала, просившего гостей оставить хорошие отзывы на разных ресурсах. «Начинают дарить халаты, полотенца, косметику. Отзыв нужно оставить при них, на выходе собирается балаган», — посетовала соотечественница.

Кроме того, она пожаловалась, что в отеле не было четкой информации о расписании ресторанов, мероприятиях и развлечениях, из-за чего гости могли пропустить что-то интересное.

Ранее российская тревел-блогерша описала отели Египта фразой «ощущение возврата на 15-20 лет назад». По ее словам, при реновации специалисты чаще всего ограничиваются обновлением техники и косметическим ремонтом.

