Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по российскому городу

Мэр Горловки Приходько: Пять мирных жителей пострадали при ударе дрона ВСУ

Пять мирных жителей были ранены в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке. Удар был совершен с применением беспилотников, о чем сообщил мэр города Иван Приходько на платформе «Макс».

Инцидент произошел в Калининском районе Горловки. По данным градоначальника, также были повреждены жилые дома.

Ранее Министерстве обороны сообщили, что российские средства ПВО в ночь с 24 на 25 мая сбили над регионами России 173 беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись на 14 российских регионов, среди которых — Калужская, Липецкая, Орловская, Смоленская и Тверская области, а также Московский регион и Крым.