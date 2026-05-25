Раскрыты детали массированного ночного удара ВСУ по регионам России

Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 173 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 24 на 25 мая сбили над регионами России 173 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали массированного ночного удара по регионам России раскрыли в Министерстве обороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, под удар попали 14 российских регионов, среди которых — Калужская, Липецкая, Орловская, Смоленская и Тверская области, а также Московский регион и Крым.

О каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

Ранее стало известно, что Ярославская область ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате атаки пострадала женщина.