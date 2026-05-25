США поставили на паузу поставки оружия одному союзнику

WP: США поставили на паузу продажу оружия Тайваню

США поставили на паузу продажу оружия Тайваню. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Хун Цао сообщил Сенату, что военные продажи Тайваню были временно приостановлены для сохранения поставок для операции США в Иране.

Он добавил, что поставки оружия возобновятся, когда администрация президента США Дональда Трампа сочтет это необходимым.

На прошлой неделе во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа Пекин выразил недовольство продажей оружия Тайваню. По словам китайских чиновников и американского дипломата, китайская сторона в частном порядке сообщила коллегам из США, что предпочла бы отсрочку и сокращение объемов поставок.

13-15 мая состоялась поездка Трампа в Пекин. Во время визита он обсудил с Си Цзиньпином торговлю, Тайвань, Иран и украинский конфликт.