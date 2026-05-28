17:50, 28 мая 2026Экономика

Курс доллара в России вырос

Центробанк повысил официальный курс доллара на 47 копеек
Вячеслав Агапов
Центробанк повысил официальный курс валют на пятницу, 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс доллара изменили на 47 копеек. Стоимость валюты выросла с 70,9 до 71,37 рубля. Также стал дороже и евро. Официальный курс валюты изменился с 82,72 до 83,68 рубля.

За минувшие сутки единственной подешевевшей валютой стал китайский юань. Официальный курс на пятницу составит 10,44 вместо 10,45 рубля.

Эксперты полагают, что российская валюта дошла до пика укрепления. Ожидать дальнейшего ослабления доллара в обозримом будущем не приходится, отмечает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. В июне-августе, спрогнозировала она, курс американской валюты достигнет 72-76 рублей.

