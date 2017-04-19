Пять российских легкоатлетов признались в применении допинга

Пять российских легкоатлетов признали нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Толкательница ядра Евгения Колодко, метательница диска Вера Ганеева и прыгун с шестом Дмитрий Стародубцев дисквалифицированы на два года со 2 июля 2016-го года после перепроверки проб спортсменов с Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. В их организме был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон (прием препарата способствует росту силы и сухой мышечной массы).

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За применение этого же вещества двухлетнюю дисквалификацию получили бегунья Антонина Кривошапка и метательница молота Анна Булгакова. У последней допинг обнаружили после перепроверки проб с чемпионата мира 2013 года, срок ее дисквалификации отсчитывается с 29 марта этого года. Кривошапку уличили в применении запрещенных препаратов после повторных анализов тестов с ОИ-2012. Она сможет вернуться к выступлениям 6 сентября 2018 года.

6 февраля Международная ассоциация легкоатлетических федераций оставила в силе дисквалификацию ВФЛА, наложенную в ноябре 2015-го за систематическое применение спортсменами допинга. Таким образом, российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях. Исключения сделаны для нескольких легкоатлетов, получивших разрешения на участие в состязаниях под нейтральным флагом. Среди них бегун Сергей Шубенков, прыгунья в высоту Мария Кучина и прыгунья в длину Дарья Клишина.