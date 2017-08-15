Тренера сборной России по гандболу обвинили в коррупции и рукоприкладстве

Федерация гандбола России (ФГР) обратится в прокуратуру по факту коррупции и присвоения зарплаты игроков тренером юношеской сборной страны Николаем Чигаревым. Об этом «Р-Спорт» сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.

«У нас есть факты коррупции, невыплаты зарплат ребятам, дети расписывались в пустых бюллетенях. У них забирали командировочные», — заявил Шишкарев, отметив, что Чигарев отправлен в отставку.

Кроме того, функционер добавил, что тренер часто оскорблял и бил воспитанников. По словам Шишкарева, он будет настаивать на пожизненной дисквалификации специалиста.

Ранее во вторник, 15 августа, ФГР отозвала Чигарева с юношеского чемпионата мира в Тбилиси за неподобающее поведение. На протяжении встречи с Тунисом (30:31) специалист в жесткой форме апеллировал к арбитрам. Турнир закончится 20 августа.