Спорт
 

Тренера сборной России по гандболу обвинили в коррупции и рукоприкладстве

Перейти в «Мою Ленту»
Николай Чигарев
Николай Чигарев

Федерация гандбола России (ФГР) обратится в прокуратуру по факту коррупции и присвоения зарплаты игроков тренером юношеской сборной страны Николаем Чигаревым. Об этом «Р-Спорт» сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.

«У нас есть факты коррупции, невыплаты зарплат ребятам, дети расписывались в пустых бюллетенях. У них забирали командировочные», — заявил Шишкарев, отметив, что Чигарев отправлен в отставку.

Кроме того, функционер добавил, что тренер часто оскорблял и бил воспитанников. По словам Шишкарева, он будет настаивать на пожизненной дисквалификации специалиста.

Ранее во вторник, 15 августа, ФГР отозвала Чигарева с юношеского чемпионата мира в Тбилиси за неподобающее поведение. На протяжении встречи с Тунисом (30:31) специалист в жесткой форме апеллировал к арбитрам. Турнир закончится 20 августа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ФГР обратится в прокуратуру по факту коррупции тренером Чигарёвым - Шишкарев
Тренера сборной России по гандболу отозвали с ЧМ за неподобающее поведение
Российский толкатель ядра назвал судью полным уродом после квалификации на ЧМ
Последние новости
В «Южмаше» выдвинули версию попадания украинского ракетного двигателя в КНДР
Смартфон пережил падение из самолета
Тренера сборной России по гандболу обвинили в коррупции и рукоприкладстве
ФАС закрыла дело против Microsoft
IKEA рассказала о методах превращения ковров в одежду героев «Игры престолов»
Скелет женщины нашли в лесу в Новой Москве  
Британцев побьют палками и посадят в тюрьму Сингапура за секс с пьяной женщиной
Другие материалы рубрики
Спорт00:0214 августа
Мария Ласицкене

Без чувств

Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
12:55Сегодня

Тренера сборной России по гандболу отозвали с ЧМ за неподобающее поведение

11:03Сегодня

Болельщик сделал предложение возлюбленной в раздевалке лондонского «Арсенала»

15:4011 августа

Россиянка стала двукратным чемпионом мира по прыжкам в воду в категории Masters

Спорт00:3311 августа

Любо-дорого смотреть

Почему худший футбольный клуб АПЛ зарабатывает 100 миллионов фунтов в год
12:27Сегодня

Болельщики выбрали лучший гол в истории английской премьер-лиги

09:13Сегодня

Олимпийский чемпион по велоспорту умер в возрасте 39 лет

23:43 8 августа

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА

Спорт13:16 7 августа

Такси «Спартак»

Провал чемпиона, текущая крыша и проводы Кержакова — итоги тура РФПЛ
10:26Сегодня

Панов сравнил «Спартак» с любимой женщиной

00:44Сегодня

Мостовой объяснил низкую посещаемость домашних матчей ЦСКА

10:37 9 августа

Со стадиона «Открытие Арена» эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
Банду нападавших на мигрантов неонацистов задержали в Москве
Скелет женщины нашли в лесу в Новой Москве
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
Житель Иркутска в костюме смерти принес к областной администрации гробы
Путин поздравил Индию с 70-летием независимости
Все материалы
Мир
Владимир Путин«Путин сражается за веру, за семью и за народ»
Американские пехотинцы Путина любят Бога и ненавидят геев
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Неизвестный открыл стрельбу с крыши в Стамбуле
Мощные потоки воды залили столицу Сьерра-Леоне
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Чавес сгнил, страна сломалась
Венесуэльцы едят мусор, делают аборты и пытаются свергнуть власть
Все материалы
Бывший СССР
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
В «Южмаше» выдвинули версию попадания украинского ракетного двигателя в КНДР
Встал вопрос
Почему на постсоветском пространстве исчезают люди
Психолог из «Дома-2» задержан в Минске за унижение клиентки
СБУ назвала провокацией задержание предполагаемого диверсанта в Крыму
СМИ узнали об объявленной неизвестными охоте на руководство СБУ
Активистов из Славянска возмутил отказ молодых людей встать под гимн Украины
Все материалы
Финансы
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Рост цен в России ускорился в пять раз
Зависимость рубля от нефти снизилась до исторических минимумов
Регионы России вышли из экономической депрессии
Россияне приготовились к ослаблению рубля
Минфин предложил ограничить размеры ставок по микрокредитам
Билл Гейтс пожертвовал 4,6 миллиарда долларов на благотворительность
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
IKEA рассказала о методах превращения ковров в одежду героев «Игры престолов»
ФАС закрыла дело против Microsoft
ФАС пресекла нарушения на миллиардном аукционе по ремонту трассы «Украина»
Игорь Чайка вложится в новый проект LeRu
Крупнейшее предприятие Приморья продадут для погашения долгов по зарплате
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
ФСБ обнародовала видеозапись задержания украинского диверсанта в Крыму
В петербургском метро заявили о прекращении дела в отношении своего главы
Источник сообщил о продлении расследования по делу о крушении Ту-154
Готовившими теракты в Москве оказались граждане Таджикистана
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Найден новый способ борьбы с облысением
Доказана смертельная опасность периодического курения
НАСА показало снимок разорванной галактики
Опубликовано секретное видео сборки iPhone 8
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Тренера сборной России по гандболу отозвали с ЧМ за неподобающее поведение
Тренера сборной России по гандболу обвинили в коррупции и рукоприкладстве
Болельщик сделал предложение возлюбленной в раздевалке лондонского «Арсенала»
Болельщики выбрали лучший гол в истории английской премьер-лиги
Олимпийский чемпион по велоспорту умер в возрасте 39 лет
Панов сравнил «Спартак» с любимой женщиной
Все материалы
Культура
Он вам не Мирон
Почему Оксимирон — тоже гнойный
1930«А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят»
Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
«Адюльтер, изнасилование и судебный роман о разводе»
От «Саги о Форсайтах» к «Аббатству Даунтон»
Шнуров в стихах поведал о печальном опыте покупки биткоинов
Прокуратура Крыма сняла запрет на показ трейлеров «Матильды»
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской уголовной ответственностью за «Матильду»
Райан Рейнольдс прокомментировал гибель женщины-каскадера на съемках «Дэдпула 2»
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Познер назвал провальным интервью с «беспомощным» Шнуровым
Китаец погиб в лагере для интернет-зависимых спустя двое суток после приезда
Вдохновившийся биографией Сталина журналист Men's Health затроллил фитоняшек
Повар из Анапы превратил приготовление шаурмы в шоу
Все материалы
Ценности
Кошка, Карл!
Животное, которое зарабатывает три миллиона евро в год
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Часы с 73 бриллиантами дополнили ремешком польского плетения
Американский дизайнер создала обувь по детским каракулям
Дочь Синди Кроуфорд одели в обтягивающие джинсы
Немцы предложили состоятельным россиянам с дорогими машинами опробовать Audi
Итальянцы использовали военные технологии в яхте для «специального клиента»
Все материалы
Путешествия
Втыкай и руби!
Как татарский Болгар вернулся в Средневековье
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Названы самые дешевые направления отдыха на бархатный сезон
Пассажира оштрафовали за отказ убрать столик в самолете
Россияне начали отказываться от Турции из-за вируса Коксаки
Отдых в турецком All Inclusive отеле шокировал российских туристов
Полоса смерти
Что происходит сегодня вдоль Берлинской стены
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Радужные перспективы
Брутальные мужчины примеряют женскую одежду — кому это выгодно?
В Швеции сняли на видео белого лося-мутанта
Итальянец воспользовался весами в супермаркете для взвешивания гашиша
Любительница бодибилдинга из Австралии умерла из-за белковых добавок
Три тысячи индеек умерли от испуга под Тамбовом
Все материалы
Тест: кто сделал эту машину?
Чудовищный тест про машины без первичных признаков
На чем ездят бедняки
Какие машины покупают в странах, у жителей которых нет денег
Лучшие машины дешевле миллиона
Какие машины стоит купить за миллион (или около того) рублей
Самые глупые автоугоны
Угонщики, совершавшие самые нелепые попытки угнать автомобиль
Создатель Ferrari Enzo потратил год на разработку нового спорткара
Компания BMW частично показала новый седан M5
Ford построил ностальгический суперкар GT в честь победы в Ле-Мане
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы