Мостовой объяснил низкую посещаемость домашних матчей ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, почему на встрече чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» не было аншлага. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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«ЦСКА никогда не обладал большой армией поклонников, если сравнивать со "Спартаком". На мой взгляд, сегодня "Зенит" – "Спартак" интереснее других игр. Можно провести параллель с прошлым, когда на встречи красно-белых с киевским "Динамо" ходили при любой погоде, на любой стадион», — заявил Мостовой.

Встреча шестого тура чемпионата России между московскими армейцами и спартаковцами состоялась в субботу, 12 августа, на стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

За игрой наблюдали 24 тысячи зрителей, при том, что стадион вмещает 30 тысяч болельщиков.