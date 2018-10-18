Путин рассказал о судьбе подаренного ему вина

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что ему подарили несколько бутылок вина. Алкоголь он отправил на проверку охранникам. Об этом он рассказал на заседании дискуссионного форума «Валдай». Видеозапись с его участием опубликована в Telegram-канале «Пул №3».

«Сотрудники охраны спрашивают: "Будем проверять или сами выпьете?" Я говорю: "Проверяйте", тем более что я сам не очень употребляю», — рассказал он, но не стал уточнять, когда это было. В ответ из зала послышался смех.

Летом 2018 года Путин рассказал, как отмечал свой день рождения с главой Китая Си Цзиньпином. «Наверное, председатель Си Цзиньпин — единственный из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. Здесь секрета нет — мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — сказал он.

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