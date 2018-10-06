Песков поведал о планах Путина на день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимир Путин планирует отметить свой день рождения в этом году. Его слова в субботу, 6 октября, приводит РИА Новости.

«Президент проведет день с родными, близкими и друзьями», — пояснил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В частности, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что уже вылетел на день рождению к «своему другу Владимиру Путину». «Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы», — написал он на своей странице в Facebook.

В прошлом году Берлускони подарил Путину на 65-летие покрывало, на котором политики изображены на фоне популярных достопримечательностей столиц двух стран — собора Василия Блаженного в Москве и Колизея в Риме.

7 октября Путину исполнится 66 лет.

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