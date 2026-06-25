Жителям Подмосковья назвали разрешенные для купания места

Роспотребнадзор признал 51 зону отдыха в Подмосковье пригодной для купания

В 51 водоеме Московской области вода соответствует санитарным требованиям, там можно купаться, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Подмосковью.

Восемь зон отдыха получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для отдыха. В ведомстве напомнили, что наличие на берегу водоема знака «Купаться запрещено» означает, что данный водный объект не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и купаться здесь нельзя.

Ранее жителям столицы напомнили, что летом в городе открыт 41 бассейн на свежем воздухе. В ведомстве заявили, что собираются следить за работой бассейнов в течение всего летнего сезона, в том числе осуществляя контроль качества воды.