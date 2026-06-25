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18:33, 25 июня 2026Экономика

Жителям Подмосковья назвали разрешенные для купания места

Роспотребнадзор признал 51 зону отдыха в Подмосковье пригодной для купания
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В 51 водоеме Московской области вода соответствует санитарным требованиям, там можно купаться, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Подмосковью.

Восемь зон отдыха получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для отдыха. В ведомстве напомнили, что наличие на берегу водоема знака «Купаться запрещено» означает, что данный водный объект не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и купаться здесь нельзя.

Ранее жителям столицы напомнили, что летом в городе открыт 41 бассейн на свежем воздухе. В ведомстве заявили, что собираются следить за работой бассейнов в течение всего летнего сезона, в том числе осуществляя контроль качества воды.

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