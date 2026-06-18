Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:54, 18 июня 2026Экономика

Москвичам разрешили купаться в бассейнах

Роспотребнадзор: В 2026 году в Москве открыт 41 бассейн
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В 2026 году для отдыха москвичей и гостей столицы открыт 41 бассейн во всех административных округах Москвы, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.

Перед началом летнего сезона ведомство совместно с правительством Москвы провело подготовку по созданию безопасных условий для отдыха. Ведомство будет следить за работой бассейнов в течение всего летнего сезона, в том числе осуществляя контроль качества воды.

В Северо-Западном округе столицы открыто 6 бассейнов, в Западном (ЗАО) — 4 бассейна, Северном (САО) — 3, Юго-Восточном (ЮВАО) — 2, Зеленоградском округе (ЗелАО) — 1, Южном (ЮАО) — 6, Юго-Западном (ЮЗАО) — 2, Центральном (ЦАО) — 2, Северо-Восточном (СВАО) —Троицком и Новомосковском (ТиНАО) — 3.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разрешил купаться в девяти московских зонах отдыха. Это Белое озеро и Путяевский пруд № 1 в Восточном округе (ВАО), Большой городской пруд и Школьное озеро в Зеленограде (ЗелАО), пляж «Динамо» в Северном округе (САО), «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» в Северо-Западном округе (СЗАО), Пионерский пруд в центре города и Тропарево в Юго-Западном округе (ЮЗАО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

    В России рассказали о новом оружии в виде гибрида дрона и крылатой ракеты

    Министр войны США призвал НАТО перейти к жестокости

    Двух предполагаемых подельников петербургского миллиардера Трабера арестовали

    В России указали на причастных к крупнейшей за два года атаке на Москву

    Ольга Бузова похвасталась бриллиантовыми покупками на 1,2 миллиона рублей

    Власти заявили о штатной работе московских автозаправок

    Вице-президент США назвал себя конспирологом из-за дела Эпштейна

    Российская пенсионерка спасла свои деньги одним решением

    Мужчин предупредили о неочевидных симптомах рака простаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok