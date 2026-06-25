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18:28, 25 июня 2026Экономика

Эксперт успокоил взявших льготную ипотеку россиян

Экономист Цыганов: Изменение срока льготной ипотеки затронет лишь новые кредиты
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Изменение срока льготной ипотеки до 15 лет затронет лишь новые кредиты. Новые правила россиянам разъяснил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Александр Цыганов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Закон обратной силы все-таки не имеет. Соответственно, кто уже успел взять ипотеку на новостройку, семейную ипотеку, дальневосточную, сельскую, для айтишников, арктическую, список довольно широкий, как кредит выдан, он так и обслуживается», — успокоил граждан экономист. Он добавил, что исключением являются случаи, когда заемщик нарушил график платежей и необходима реструктуризация долга.

По новым правилам, которые начнут действовать с 1 июля 2026 года, льготная ставка по соответствующей ипотечной программе будет действовать лишь 15 лет с момента оформления кредита, после чего она станет рыночной и размер платежа резко увеличится.

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