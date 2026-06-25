Эксперт успокоил взявших льготную ипотеку россиян

Экономист Цыганов: Изменение срока льготной ипотеки затронет лишь новые кредиты

Изменение срока льготной ипотеки до 15 лет затронет лишь новые кредиты. Новые правила россиянам разъяснил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Александр Цыганов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Закон обратной силы все-таки не имеет. Соответственно, кто уже успел взять ипотеку на новостройку, семейную ипотеку, дальневосточную, сельскую, для айтишников, арктическую, список довольно широкий, как кредит выдан, он так и обслуживается», — успокоил граждан экономист. Он добавил, что исключением являются случаи, когда заемщик нарушил график платежей и необходима реструктуризация долга.

По новым правилам, которые начнут действовать с 1 июля 2026 года, льготная ставка по соответствующей ипотечной программе будет действовать лишь 15 лет с момента оформления кредита, после чего она станет рыночной и размер платежа резко увеличится.