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18:34, 25 июня 2026Экономика

Перебои с электричеством и водой начались в Венесуэле

Жители Венесуэлы сообщили о перебоях с электричеством и водой после мощного землетрясения
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

В Венесуэле начались перебои с электричеством и водой после мощного землетрясения. О нестабильной подаче ресурсов сообщают жители одного из центральных районов Каракаса, передает РИА Новости.

«Все люди на улице. Некоторые зоны без электричества. Нет воды», — рассказала жительница венесуэльской столицы по имени Мария.

В ночь на 25 июня в Венесуэле произошла серия разрушительных землетрясений. Магнитуда подземных толчков достигала 7,1 — явление назвали крупнейшим в стране за 126 лет.

По прогнозам экспертов, число жертв может достигнуть 100 тысяч человек, а потенциальный урон для экономики страны — 20 процентов ВВП.

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