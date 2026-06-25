Перечислены укрепляющие здоровье зубов продукты

FSN: Зеленый чай, клюква, яблоки, томаты, чеснок, мед поддерживают здоровье полости рта

Рацион может играть важную роль в профилактике заболеваний полости рта. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные десятков исследований. Результаты опубликованы в журнале Food Science & Nutrition (FSN).

Авторы обзора выяснили, что пользу для зубов и десен могут приносить продукты, богатые биологически активными веществами. В их число вошли зеленый чай, клюква, яблоки, томаты, чеснок, мед, пробиотические йогурты и кефир, а также орехи, листовые овощи, ягоды, морская рыба и другие продукты, содержащие антиоксиданты, полифенолы, витамины и минералы.

По данным исследований, зеленый чай способен подавлять рост бактерий, вызывающих воспаление десен и неприятный запах изо рта, а клюква мешает микробам закрепляться на поверхности зубов и образовывать зубной налет. Пробиотические молочные продукты помогают поддерживать здоровый баланс микрофлоры полости рта, а яблоки стимулируют выработку слюны, которая способствует естественному очищению зубов.

При этом ученые подчеркивают, что даже самые полезные продукты не заменяют регулярную чистку зубов и посещение стоматолога. Более того, кислые фрукты и соки при чрезмерном употреблении могут повреждать зубную эмаль, поэтому важно соблюдать меру и поддерживать полноценную гигиену полости рта.

Ранее ученые выяснили, что кратковременное ограничение калорий снижает воспаление при заболеваниях десен.