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18:32, 25 июня 2026Спорт

Оценены шансы сборной Кюрасао выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу

Аналитики назвали Кот‑д’Ивуар фаворитом матча с Кюрасао на чемпионате мира-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Букмекеры оценили шансы сборной Кюрасао выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sports.

Команда Дика Адвоката идет на последнем месте в группе E, имея в активе одно очко. Только победа в матче третьего тура группового этапа над национальной командой Кот‑д’Ивуара оставляет ей шанс пройти в плей‑офф. Кот‑д’Ивуар занимает вторую строчку квартета с тремя очками и обеспечит себе выход в плей‑офф при победе или ничьей.

Аналитики назвали фаворитами ивуарийцев: победа Кюрасао оценивается коэффициентом 15,50, ставка на то, что Кот‑д’Ивуар не проиграет, идет с коэффициентом 1,02, на их победу — 1,19.

Встреча состоится 25 июня и начнется в 23:00 по московскому времени.

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