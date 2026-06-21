Сборная Эквадора сенсационно потеряла очки в матче ЧМ с Кюрасао

Сборная Кюрасао сыграла вничью с Эквадором в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Эквадора сенсационно потеряла очки в матче чемпионата мира по футболу против команды Кюрасао. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Канзас-Сити, США, и завершилась со счетом 0:0. Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром оставил ворота своей команды нетронутыми, отразив 15 ударов.

Сборная Эквадора осталась на третьем месте в группе Е с одним баллом в активе, Кюрасао идет на четвертой строчке за счет худшей разницы мячей. В следующем туре Эквадор сыграет с Германией, а Кюрасао — с Кот-д'Ивуаром. В другом матче второго тура Германия вырвала победу у команды Кот-д’Ивуара, обеспечив себе место в плей-офф турнира.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).