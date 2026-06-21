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01:01, 21 июня 2026Спорт

Германия вырвала победу у Кот-д’Ивуара в матче чемпионата мира

Германия одержала волевую победу над Кот-д’Ивуаром в матче чемпионата мира по футболу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Сборная Германии одержала волевую победу над командой Кот-д’Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «БМО Филд» в Канаде и завершилась со счетом 2:1. Счет на 30-й минуте открыл игрок африканской команды Франк Кессиэ. На 68-й минуте немецкий нападающий Дениз Ундав сравнял счет, а на 94-й минуте он же забил победный для Германии гол.

Сборная Германии занимает первое место в группе Е с шестью очками в активе, команда обеспечила себе выход в плей-офф. Кот-д’Ивуар с тремя баллами остался на второй строчке. В следующем туре Германия сыграет с командой Эквадора, а Кот-д’Ивуар встретится со сборной Кюрасао.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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