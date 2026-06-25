В России отреагировали на заявление США о сути переговоров на Аляске

Депутат Толмачев: США доказали, что любые их активности — манипуляция в своих интересах

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что на саммите США и России на Аляске «были лишь предложения, а не соглашения» по Украине, бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с «Лентой.ру» он выразил свое мнение.

США снова доказали, что любые их активности, даже самые благонамеренные на первый взгляд, — манипуляция в интересах самих США. Американская сторона — хозяева своему слову: захотели — дали слово, захотели — забрали Александр Толмачев депутат Госдумы

«К сожалению, заявление Рубио бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам. Или, используя риторику заокеанской стороны, не к договоренностям или соглашениям, а к обсуждению новых перспектив», — сказал парламентарий.

По его словам, Россия рассматривала США как более надежную сторону, чем европейцы, в силу политического веса. Европа, объяснил депутат, в результате череды внутриполитических ошибок приближается к рубежу выживания и готова на все, поэтому переговорщики из нее не самые эффективные. Однако и американская сторона, судя по высказыванию Рубио, допускает возможность откреститься от собственных заверений и соглашений, которые казались прочными, заключил Толмачев.

Ранее Рубио заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске не достигли окончательных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, соглашения на Аляске не было — было лишь предложение.

