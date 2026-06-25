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18:27, 25 июня 2026Путешествия

Напавший на пассажира самолета боксер был закован в наручники, лишился чувств и не выжил

Daily Mail: Боксер-любитель напал на пассажира самолета Jet2 в небе и не выжил
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Phil Noble / Reuters

Отец троих детей и боксер-любитель напал на пассажира самолета в небе, был закован в наручники и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе авиакомпании Jet2 с Кипра в британский Манчестер ночью 21 июня. Во время полета 35-летний Каллум Керр вел себя вызывающе, набросился на другого пассажира и на члена экипажа. С помощью попутчиков его удалось сдерживать в хвостовой части лайнера до конца полета.

В Манчестере на борт поднялись сотрудники полиции. Они надели на дебошира наручники, а спустя пару мгновений он лишился чувств. Правоохранители пытались оказать мужчине первую помощь. Затем Керра забрали в больницу, где его и не стало.

Ведется расследование, в рамках которого полицейские проходят как свидетели.

Ранее пассажиры круизного лайнера компании Carnival Cruises устроили массовую драку перед посадкой на борт и попали на видео. Инцидент произошел в порту Майами-Дейд, США.

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