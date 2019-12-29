Биограф Путина назвал самый характерный для президента случай из жизни

Журналист и политолог Александр Рар назвал самый характерный для президента России Владимира Путина случай из жизни. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По мнению журналиста, президента лучше всего раскрывает эпизод с пожаром в его доме. Инцидент произошел на даче Путиных под Ленинградом в 1996 году и был описан в одной из книг Рара. Политолог рассказал, что в момент возгорания Путин был с друзьями в сауне. Узнав о пожаре, он вбежал в дом и вынес спавших на втором этаже дочерей.

После этого политик вспомнил о том, что в доме остался кейс со всеми сбережениями. Он вернулся в помещение, но к этому моменту все деньги сгорели. Нетронутым остался только нательный крест. «Это такая личная история, которая была честно рассказана», — резюмировал биограф.

Он добавил, что подобных характеризующих Путина историй в его жизни немало. Он привел в пример случай, когда президент подослал друга, чтобы сделать предложение своей будущей жене. Таким образом он хотел проверить ее верность.

Рар — автор нескольких книг о российском президенте. В 2000 году в Германии вышла его работа «Владимир Путин. "Немец" в Кремле"», а в 2018-м — «2054: код Путина». Журналист также занимался редактированием и подготовкой биографий деятелей советской элиты. По его мнению, биография Путина — это «совершенно другой образец карьеры».

Ранее стало известно, что российский президент вошел в список знаковых фигур десятилетия, составленный британской газетой Financial Times. Помимо российского лидера, в рейтинге значатся 18 политиков, 22 бизнесмена и 9 представителей общественности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!