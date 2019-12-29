Путин одобрил возврат части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заемщику будет возвращаться часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Заемщику будет предоставляться право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного срочного погашения кредита и получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи дней с момента подачи заявления. Кроме того, благодаря закону, заемщики получили возможность получить потребительский кредит без страховки, но по увеличенной процентной ставке.

В ноябре сообщалось, что в России 40 миллионов человек должны банкам. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что четверть должников в стране просрочили выплаты более чем на 90 дней. При этом по сравнению с началом года число таких должников увеличилось на 4 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!