Состоятельность россиян оценят по-новому

Компания «Яндекс» и два крупнейших российских бюро кредитных историй — ОКБ и «Эквифакс» — запустили проект по оценке кредитоспособности заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники на рынке.

Новая система работает так: у бюро есть данные о кредитах человека и его кредитной нагрузке, а «Яндекс» располагает информацией о статистических данных пользователей. Для оценки платежеспособности партнеры будут смешивать скоринговые баллы физических лиц и предоставлять банку. При этом, ни один из участников схемы не имеет доступа к информации других.

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Ранее в конце декабря был назван самый закредитованный регион страны: им оказалась Калмыкия. Индикатор долговой нагрузки в республике составляет 86,2 процента. На втором месте по уровню закредитованности оказалась Тыва с 76,4 процентами. Третью строчку заняла Курганская область с индикатором 72,8 процента.

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