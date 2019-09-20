Российских должников будут судить по родне

Российские банки в скором времени смогут получить возможность оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков по кредитным историям их родственников, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Соответствующую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс», на долю которого приходится около 60 процентов рынка. Бюро разработало принципиально новую модель оценки потенциального заемщика. В ней используются данные только о кредитах его родственников, а не его самого.

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Предполагается, что банки будут направлять данные о человеке, обратившемся к ним за кредитом, в «Эквифакс», который будет отслеживать информацию о его родственниках. По утверждению бюро, вероятность нахождения данных хотя бы об одном родственнике составляет 80 процентов благодаря обширной базе.

На основании данных о родственниках бюро будет высчитывать риск дефолта запрашиваемого клиента, который в итоге составит основу кредитного рейтинга будущего заемщика, направляемого банку.

Отмечается, что заказчиком разработки новой методики выступил Тинькофф банк, заинтересованный в оценке клиентов, о которых нет достаточной информации. К разработке проявляют интерес и другие банки, в скором будущем планирующие начать использовать методику в тестовом режиме. Будут ли при этом применяться другие способы оценки, не уточняется.

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