Мишустин встретится с ушедшим в отставку правительством Медведева

Председатель российского правительства Михаил Мишустин проведет встречу с ушедшим в отставку правительством Дмитрия Медведева в пятницу, 17 января. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

По словам собеседников издания, мероприятие запланировано на 13.00 в Доме правительства России.

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Ранее о запланированной встрече Мишустина с Медведевым сообщало агентство ТАСС.

15 января президент России Владимир Путин принял отставку правительства Дмитрия Медведева. Решение о сложении полномочий было принято Медведевым на фоне анонсируемых главой государства конституционных изменений.

На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Депутаты Госдумы согласовали это назначение.

Также накануне Путин создал должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее бывшего премьера.

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