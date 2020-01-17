Бывшие подчиненные Мишустина рассказали о его привычках

У нового российского премьера Михаила Мишустина в период работы главой Федеральной налоговой службы была привычка звонить гражданам под видом рядового сотрудника. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на рассказ бывших подчиненных Мишустина.

Также он мог анонимно позвонить должникам, чтобы создать им проблемы, говорится в статье.

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«Мишустин вообще любит шоу — играет на рояле, пишет песни и стихи, может ярко выступить на конференции, а потом подолгу общаться с ее участниками», — пишет газета со слов своих собеседников.

Ранее телеведущий Владимир Познер, взявший в 2010 году большое интервью у Мишустина, назвал его человеком толковым, деятельным и конкретным.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории никто из парламентариев не высказался против предложенной кандидатуры премьера.

По данным СМИ, первыми реформами Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.

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