Познер дал характеристику Мишустину

Телеведущий Владимир Познер дал характеристику новому премьер-министру России Михаилу Мишустину. Его комментарий приводит сайт «Познер Online».

«Он человек толковый, деятельный и конкретный», — заметил ведущий.

Познер добавил, что знает Мишустина, хоть и не очень хорошо. По его наблюдению, за время работы чиновника во главе Федеральной налоговой службы (ФНС) ведомство функционировало прекрасно.

Журналист также оценил решение президента страны Владимира Путина в полном составе отправить кабинет министров страны в отставку. По мнению Познера, отставка продиктована недовольством главы государства работой правительства. «Должность, на которую он назначил Медведева (зампредседателя Совета безопасности России — прим. «Ленты.ру»), лишь подтверждает это», — заключил ведущий.

В 2010 году Мишустин был гостем передачи «Познер» на Первом канале. В интервью он рассказал ведущему о работе в налоговой сфере, развитии систем сбора налогов и проблемах, с которыми столкнулась налоговая служба и ее сотрудники. Мишустин отмечал, что считает руководство ФНС «интересной работой», однако пояснил, что зарплаты госслужащих отличаются в меньшую сторону от окладов, получаемых при работе в частных компаниях. В конце выпуска Познер по традиции задал будущему премьеру несколько личных вопросов в стиле опросника Марселя Пруста.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января. На следующий день Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, подписав соответствующий указ. Перед этим его кандидатуру одобрила Госдума. О поддержке кандидатуры заявили фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России», воздержалась только КПРФ.

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