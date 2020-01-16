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Назначение Мишустина предсказали за полгода до отставки правительства

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Главный редактор «Комсомольской правды» (КП) Владимир Сунгоркин предсказал назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра за полгода до отставки правительства. На это радиостанция обратила внимание в своем Telegram-канале.

Радиостанция опубликовала фрагмент эфира программы «Что будет» от сентября 2019 года, в которой Сунгоркин заявил, что назначение главы ФНС на пост главы российского правительства было бы удачным решением.

«У нас очень сильная налоговая служба в стране создана. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев, но, на мой взгляд, ему бы возглавить правительство, с его энергией, страстью, грамотностью и умениями, и было бы все нормально», — сказал он.

Он назвал Мишустина «одним из сильнейших бульдозеров управленческого сословия», который «научился собирать налоги».

«Отсюда, кстати, эти постоянные тезисы, в последнее время мы их слышим чуть ли не каждую неделю, о том, что в стране растет зарплата. И все такие: "Ой, а где? У кого? Вот бы и нам туда тоже". Так она по бумагам растет благодаря неутомимой деятельности налоговой службы во главе Мишустиным», — добавил Сунгоркин.

Он полагает, что из-за мощнейших штрафов и проверок ФНС «люди вынуждены выходить из тени» и легализовывать зарплату. На вопрос ведущего, хороша ли такая жесткая политика налоговой службы, Сунгоркин заявил, что в России фантастическое налоговое законодательство, которое не удается обходить только благодаря решительной политике главы ведомства.

Ожидается, что Мишустин, станет новым премьер-министром. Занять этот пост главе ФНС предложил президент России Владимир Путин. Чиновник согласился, и его кандидатура была внесена на рассмотрение депутатов Госдумы. После встречи с главой государства Мишустин отправился в нижнюю палату парламента, где утром 16 января его утвердят в должности.

15 января президент России отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Премьер-министр сообщил, что решение мотивировано анонсированными президентом изменениями Конституции, которые, в частности, затрагивают порядок формирования кабмина. До формирования нового кабинета Медведев, возглавлявший правительство с 2012 года, продолжит исполнять свои обязанности.

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