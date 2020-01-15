Раскрыта реакция совета Госдумы на новость об отставке правительства

Газета «Коммерсант» раскрыла реакцию депутатов на новость об отставке правительства во время заседания совета Госдумы.

По информации издания, за несколько минут до того, как появилась новость об отставке правительства, из зала послышался крик. Когда через некоторое время из него вышел представитель правительства в Госдуме Александр Синенко, в холле раздался «громкий хохот». Спустя несколько минут Синенко вернулся в зал.

Издание отмечает, что впоследствии выходившие из зала депутаты улыбались, однако комментариев не давали.

Ранее сообщалось, что члены правительства Дмитрия Медведева до последнего момента не были в курсе этого решения. В частности, о готовящихся изменениях ничего не знал и сам премьер.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Премьер-министр сообщил, что решение мотивировано анонсированными президентом изменениями Конституции, которые, в частности, затрагивают порядок формирования кабмина. До формирования нового кабинета Медведев, возглавлявший правительство с 2012 года, продолжит исполнять свои обязанности.

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