Познер раскрыл содержание переписки с Мишустиным в WhatsApp

Телеведущий Владимир Познер раскрыл содержание переписки с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в мессенджере WhatsApp. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Он пояснил, что пригласил Мишустина снова принять участие в передаче на Первом канале, теперь в статусе главы правительства. По словам журналиста, премьер лично ответил ему в WhatsApp. Он написал «не сейчас» и уточнил, что «надо вникнуть во все это».

Также Познер описал свои впечатления от встречи с Мишустиным во время съемок интервью в 2010 году. «Он произвел впечатление человека делового, конкретного. И — думающего. Кроме того — человека с чувством юмора. Что я считаю очень важным», — отметил он. В целом чиновник произвел на журналиста «очень приятное впечатление».

По словам ведущего, десять лет назад желание пригласить Мишустина на программу появилось из-за его назначения главой Федеральной налоговой службы. Познер считает, что интервью ему удалось, но тогда он не знал, кем Мишустин может стать в будущем. «Было бы приятно сказать, что я предчувствовал, что он станет премьер-министром. Но это было бы неправдой», — сказал ведущий.

В 2010 году Мишустин в эфире программы «Познер» рассказал о работе в налоговой сфере, развитии систем сбора налогов и проблемах, с которыми столкнулась налоговая служба и ее сотрудники. В конце выпуска журналист по традиции задал собеседнику несколько личных вопросов в стиле опросника Марселя Пруста.

Мишустин возгласил правительство после того, как предыдущий состав кабмина во главе с Дмитрием Медведевым 15 января был отправлен в отставку. 21 января был объявлен новый состав правительства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!