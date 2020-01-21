Новое правительство обойдется без бывшего министра спорта Колобкова

Новое правительство Михаила Мишустина не станет привлекать к работе бывшего министра спорта России Павла Колобкова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

Собеседник издания в министерстве спорта подтвердил, что Колобков покидает свой пост, а в новое правительство обойдется без него. Также источник сообщил о кандидатах на пост министра. Его могут занять президент Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергей Кущенко или руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

О роспуске правительства стало известно 15 января.

Колобков — олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию. Он дважды становился чемпионом Европы и шесть раз выигрывал чемпионат мира.

После завершения спортивной карьеры Колобков с 2010-го по 2016-й занимал пост заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики России. Министром спорта он был назначен 19 октября 2016 года.

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