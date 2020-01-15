Министр спорта Колобков ушел в отставку вместе с правительством

Министр спорта России Павел Колобков ушел в отставку вместе с правительством страны.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что считает такое решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции. Путин попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабинета министра.

Колобков — олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира и две победы на первенствах Европы.

После завершения спортивной карьеры Колобков с 2010-го по 2016-й работал заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики России. Он занял пост министра спорта 19 октября 2016 года. В прошлом году Колобков был награжден орденом Александра Невского, который вручается за особые личные заслуги, добросовестную и многолетнюю службу.

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