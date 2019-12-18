Кремль объяснил награждение министра спорта орденом Александра Невского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил данные о награждении министра спорта Павла Колобкова орденом Александра Невского. Об этом сообщает ТАСС в среду, 18 декабря.

«Это связано с чемпионатом мира по футболу», — объяснил он.

Песков уточнил, что была отмечена очень хорошая работа министерства в части организации мероприятия. «Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу», — добавил представитель Кремля.

13 декабря Sports.ru опубликовал новость о якобы тайном награждении Павла Колобкова орденом Александра Невского, который вручается за особые личные заслуги, добросовестную и многолетнюю службу.

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия во всех крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Запрет будет действовать четыре года.

50-летний Колобков стал министром спорта в 2016 году, сменив на этом посту Виталия Мутко.

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