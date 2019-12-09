Министр спорта России высказался о перспективах обжалования решения WADA

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну от участия в крупных международных турнирах. Его слова приводит РИА Новости.

Колобков заявил, что некоторые санкции WADA противоречат хартии Международного олимпийского комитета (МОК). Он отметил, что решение агентства может быть оспорено, так как на Олимпийский комитет России (ОКР) санкции не распространяются, а в Олимпиаде участвуют спортсмены от ОКР.

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9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия. Отмечается, что Россия собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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