Sports.ru рассказал о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского

Sports.ru опубликовал новость о тайном награждении министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского. Сообщение появилось на сайте в пятницу, 13 декабря.

Информацию о вручении награды Колобкову подтвердили три не связанных друг с другом источника. При этом указ о награждении на государственных порталах не появился.

Орден Александра Невского вручается государственным чиновникам за особые личные заслуги, добросовестную и многолетнюю службу. В списке официально награжденных значатся порядка 300 кавалеров ордена.

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия во всех крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на четыре года. Стране запретили принимать международные турниры. Кроме того, Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия кодексу WADA.

Колобков возглавил Министерство спорта в 2016 году, сменив на должности Виталия Мутко. До этого он на протяжении шести лет занимал пост замминистра.

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