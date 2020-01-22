Новое правительство начнет править бюджет и пенсии

В первые дни своей работы новое правительство России начнет править бюджет и пенсии. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать поправки в федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Поручение опубликовано на сайте правительства.

Исполнителями названы Министерство финансов России и Министерство труда. Поправки следует подготовить в срок до 11 февраля. Поводом для распоряжения стало послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января, после которого предыдущий состав правительства ушел в отставку.

Материалы по теме Премьерный показ Эти люди будут управлять Россией. Каким станет новое правительство?

21 января был утвержден новый состав правительства. Мишустин назвал главной задачей своего кабинета министров обеспечение роста российской экономики. Одним из способов станет реализация нацпроектов, которая, указал премьер, до этого продвигалась медленно.

Полностью обновился социальный блок, частично — экономический, а силовой, за исключением министра юстиции, остался без изменений. В кабмин вошел 31 человек, в том числе девять вице-премьеров — на одного меньше, чем год назад. Также упразднено Министерство по делам Северного Кавказа, его функции передали Минэкономразвития.

Министром финансов остался Антон Силуанов, но должность первого вице-премьера занял перешедший из администрации президента Андрей Белоусов. Главой Минтруда назначен 39-летний Антон Котяков, который до этого являлся заместителем министра финансов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!