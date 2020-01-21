Назначен новый министр труда России

Новым министром труда России назначен 39-летний Антон Котяков. Соответствующий указ за подписью президента Владимира Путина опубликован на сайте Кремля и вступил в силу с момента подписания.

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Ранее он занимал в правительстве Дмитрия Медведева должность заместителя министра финансов, на которую был назначен в мае 2017 года. Котяков сменил на этом посту Максима Топилина.

С 2001 по 2005 годы новый глава Минтруда работал в департаменте управления финансами администрации Самарской области. Затем до середины 2007 года занимал должность начальника отдела министерства управления финансами региона, а после, до апреля 2012-го, возглавлял департамент исполнения областного бюджета и отчетности этого же министерства.

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С апреля 2012 года по март 2014-го Котяков был начальником управления совершенствования функциональной деятельности федерального казначейства, а далее, до назначения в правительство, оставался главой министерства финансов (позднее — министерство экономики и финансов) Московской области.

Правительство Медведева ушло в отставку после того, как президент России Владимир Путин зачитал обращения Федеральному собранию 15 января. Новым премьер-министром стал бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

В обновленном составе правительство стало на одного вице-премьера меньше — девять вместо десяти, а бывший помощник президента Андрей Белоусов сменил министра финансов Антона Силуанова на посту первого вице-премьера. Полностью обновился социальный блок и на треть — экономический. Из силовых министров кабинет министров покинул только Андрей Коновалов — новым министром юстиции стал Константин Чуйченко.

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