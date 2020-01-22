Раскрыты ожидания россиян от нового правительства

У россиян существует большой запрос на перемены и нет страха перед изменениями. Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Материалы по теме Премьерный показ Эти люди будут управлять Россией. Каким станет новое правительство?

Как утверждает Федоров, президент Владимир Путин сформировал потребность в изменениях еще в майских указах, подписанных в 2012 году, но предыдущий состав правительства не справился со всеми поставленными задачами.

По мнению гендиректора ВЦИОМ, доверие россиян к прежнему правительству подорвали изменения в пенсионном законодательстве. Он также напомнил, что когда Путин избирался в президенты полтора года назад, он прямо заявил о грядущих переменах, которые не смогло реализовать прежнее правительство. Новое правительство должно ответить на общественный запрос и изменить к лучшему ситуацию в экономике и социальной сфере.

Материалы по теме «Для начала нужен элементарный рост зарплаты» Чего россияне ждут от жизни в 2020 году

Правительство во главе с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января, ушедший премьер перешел на работу в Совет безопасности России и сохранил полномочия лидера партии «Единая Россия». Михаил Мишустин, бывший руководитель Федеральной налоговой службы, официально возглавил кабмин 16 января.

Путин заявил, что важнейшая задача правительства Мишустина — повышение благосостояния граждан. Спикер парламента Вячеслав Володин также заявил, что Госдума ожидает от нового состава правительства шагов по повышению эффективности экономики и борьбе с бедностью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru